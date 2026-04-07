Grano duro la Capitanata chiede più peso nella Cun | Stoccatori esclusi così il modello non funziona

La provincia di Foggia, nota per essere uno dei principali poli di produzione di grano duro in Europa, ha chiesto di avere un ruolo più rilevante nelle decisioni della Confederazione unica nazionale. La richiesta nasce dalla preoccupazione che gli stoccatori siano esclusi dal modello attuale, compromettendone il funzionamento. La questione riguarda dunque la rappresentanza e il peso che questa zona può avere nelle scelte che influenzano il settore cerealicolo.

La provincia di Foggia, tra le principali aree produttive di grano duro in Europa, deve poter esprimere un ruolo più incisivo nei processi decisionali che riguardano il comparto cerealicolo. È quanto emerge da una riflessione del gruppo Unioni stoccatori di materie prime rappresentati dalla Confcommercio di Foggia sul funzionamento della Commissione Unica Nazionale (Cun) del grano duro, strumento introdotto con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi, ma che oggi presenta elementi di criticità sotto il profilo della rappresentatività e dell’efficacia operativa. “Foggia rappresenta un pilastro del sistema cerealicolo nazionale, con una vocazione storica e una capacità produttiva riconosciuta a livello europeo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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