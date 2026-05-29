Grande traguardo per la Bellator Frusino | l' Under 16 vola agli ottavi di finale nazionali
La squadra Under 16 della Bellator Frusino pallanuoto ha raggiunto gli ottavi di finale nazionali. La qualificazione è stata conquistata con una vittoria che ha permesso di accedere alla fase successiva del torneo. La squadra, composta da giovani atleti, ha dimostrato continuità e progressi nel corso della competizione. Questa qualificazione rappresenta un risultato importante per il vivaio del club, che si conferma tra le realtà emergenti nel panorama della pallanuoto giovanile a livello nazionale.
Grande impresa della Bellator Frusino pallanuoto. I ragazzi della categoria Allievi, categoria Under 16 hanno strappato il pass per gli attesissimi ottavi di finale nazionale, confermando la crescita esponenziale del vivaio ciociaro e portando i colori di Frosinone nell'élite della pallanuoto. 🔗 Leggi su Today.it
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