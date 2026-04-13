Vittoria di grande carattere per la Bellator Frusino al Foro Italico Aqvaroma battuta di misura 11-12

La Bellator Frusino ha ottenuto una vittoria sul campo dell'Aqvaroma al Foro Italico, con il punteggio di 12-11. La partita si è conclusa con un risultato stretto, dopo un confronto intenso tra le due squadre. La vittoria consente alla formazione ciociara di portare a casa tre punti.

Grande vittoria per la Bellator Frusino. Al Foro Italico i ciociari portano a casa tre punti al termine di una vera e propria battaglia sportiva contro l’Aqvaroma. Una partita con diverse fasi che ha visto premiata la formazione allenata da Mirko Spaziani, mai doma e pronta a lottare colpo su.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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