Pallanuoto Terza vittoria consecutiva per la Bellator Frusino

La squadra di pallanuoto della Bellator Frusino ha ottenuto una nuova vittoria, questa volta a Monterotondo, che si aggiunge alle due precedenti. Con questo risultato, i ciociari hanno conquistato l’undicesima vittoria su dodici incontri, portandosi a 33 punti in classifica. La squadra si trova in testa al girone di Serie C Nazionale e mantiene un vantaggio di 11 punti rispetto alla terza in classifica, a sei giornate dalla fine del campionato.

Ancora una vittoria per la Bellator Frusino. A Monterotondo, i ciociari conquistano il terzo successo consecutivo, l’undicesimo in dodici incontri e salgono a 33 punti in classifica, al comando del girone di Serie C Nazionale, portandosi a +11 sul terzo posto a sei giornate dal termine.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Bellator Frusino, vittoria e primato in classifica. Promogest battuta 15-7Allo Stadio del Nuoto di Frosinone i ciociari si sono imposti contro la Promogest Quartu Sant'Elena, formazione sarda, nel campionato di Serie C... Bellator Frusino, settima vittoria. Anaconda battuta 16-10Allo Stadio del Nuoto di Frosinone è arrivata la settima vittoria in altrettanti incontri con la squadra ciociara che ha sconfitto 16-10 la...