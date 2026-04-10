Premio Croce | seconda edizione del torneo scolastico di debate

Sabato 11 aprile, dalle 9 alle 17, si svolgerà la seconda edizione del Premio Croce, un torneo di debate riservato agli studenti. La competizione avrà luogo presso l’istituto omnicomprensivo “B”, coinvolgendo diverse classi e gruppi di studenti provenienti dalla zona. L’evento prevede varie sessioni di discussione e si concluderà con le premiazioni. La partecipazione è aperta a tutte le scuole interessate.

Sabato 11 aprile, dalle 9 alle 17, si terrà la seconda edizione del Premio Croce nell’istituto omnicomprensivo “B. Croce” di Popoli. Il torneo di debate è inserito nel programma del premio nazionale di cultura “Benedetto Croce” ed è promosso in collaborazione con fondazione Hubruzzo e la società. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

’Premio Denis Mahon’, la seconda edizione del concorso per studentiIl legame indissolubile tra la città di Cento e il grande studioso britannico Sir Denis Mahon si rinnova anche per il 2026.

Alla chionsese Francesca De Piccoli la seconda edizione del premio di laurea in ricordo di don Di PiazzaFrancesca De Piccoli, di Chions, laureata magistrale con il 110 e lode in “Cittadinanza, istituzioni e politiche europee” all’Università di Udine, ha...

Argomenti più discussi: Benedetto Croce, memoria e riflessione; Il Vitruvio di Avezzano tra i premiati al concorso Croce l’uomo su Benedetto Croce e il terremoto; Presentata la shortlist della XX edizione del Premio Gregor von Rezzori - Città di Firenze; Un giovedì a tutto galoppo con i premi Fibonacci, Colonnello e Croce Rossa.

Il Premio nazionale di cultura "Benedetto Croce" annuncia che mercoledì 15 aprile 2026, insieme al Comune di Pescasseroli e al Comune dell'Aquila, con una delegazione che comprende tutti i soggetti poromotori dell'evento, sarà a Casamicciola Terme di Is - facebook.com facebook

Gran Premio della Fornitura Domenica eravamo presenti per tutta la durata dell’evento, a supporto di partecipanti e pubblico. Circa 30 operatori in campo, tra soccorritori, logistica e telecomunicazioni. Un lavoro coordinato, continuo, spesso poco visibile. x.com