GreenMobility Day | grande successo per la seconda edizione a La Galleria

Sabato 16 maggio si è svolta presso La Galleria la seconda edizione del Green Mobility Day, evento dedicato alla mobilità sostenibile e alla sicurezza sulle strade. L’iniziativa ha visto una vasta partecipazione di pubblico, con numerosi cittadini che hanno preso parte alle attività e agli intrattenimenti pensati per tutte le età. Durante la giornata sono stati presenti stand e dimostrazioni legate alle soluzioni di trasporto ecologico, contribuendo a promuovere l’uso di mezzi più sostenibili.

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