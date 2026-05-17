GreenMobility Day | grande successo per la seconda edizione a La Galleria

Da parmatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio si è svolta presso La Galleria la seconda edizione del Green Mobility Day, evento dedicato alla mobilità sostenibile e alla sicurezza sulle strade. L’iniziativa ha visto una vasta partecipazione di pubblico, con numerosi cittadini che hanno preso parte alle attività e agli intrattenimenti pensati per tutte le età. Durante la giornata sono stati presenti stand e dimostrazioni legate alle soluzioni di trasporto ecologico, contribuendo a promuovere l’uso di mezzi più sostenibili.

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Grande partecipazione sabato 16 maggio a La Galleria per la seconda edizione del Green Mobility Day, l’evento dedicato alla mobilità sostenibile, alla sicurezza stradale e all’intrattenimento per tutta la famiglia.L’iniziativa, organizzata da La Galleria con il supporto e la promozione del Main. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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