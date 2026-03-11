Mariavittoria ha spiegato la situazione all’interno del Grande Fratello, chiarendo i recenti contrasti con Tommaso. La concorrente ha fornito dettagli sui loro rapporti e sulle eventuali incomprensioni vissute nel corso del programma. La discussione tra i due è stata oggetto di attenzione e discussione nel contesto della casa. Mariavittoria ha deciso di fare chiarezza sulla questione.

Da giorni si parla di presunta crisi tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Adesso però l’ex volto del Grande Fratello interviene e fa chiarezza. Lo scorso anno, nella casa del Grande Fratello, è nato l’amore tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. I due protagonisti del reality show si sono avvicinati poco a poco, fino a quando non è nato un sentimento profondo. Anche dopo la fine della trasmissione in onda su Canale 5, i due hanno continuato a frequentarsi, mostrandosi sui social complici e innamorati. Da qualche settimana a questa parte però numerosi fan hanno notato una serie di indizi, che hanno spinto i più a credere che tra Tommaso e Mariavittoria fosse scoppiata una crisi. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Grande Fratello, è crisi tra Tommaso e Mariavittoria? Lei fa chiarezza

Articoli correlati

Grande Fratello: Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti in crisi? Lei intervieneNelle ultime settimane i follower della coppia nata al Grande Fratello hanno notato un raffreddamento nel rapporto.

Leggi anche: Grande Fratello, reunion tra ex gieffini a Terni: Helena, Javier, Mariavittoria e Tommaso di nuovo insieme

Aggiornamenti e notizie su Grande Fratello

Temi più discussi: Grande Fratello: Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti in crisi? Lei interviene; Grande Fratello VIP: da martedì 17 marzo, in prima serata su Canale 5; Grande Fratello Vip 2026, annunciati i 16 concorrenti: da Alessandra Mussolini a Raimondo Todaro, tutti i nomi; Out Signorini: adesso via i reggenti, i parenti, gli amici, la Gina e chi garantisce il suo sistema - Gabriele Parpiglia.

Grande Fratello, aria di crisi tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti: lei rompe il silenzioLa coppia, formata durante la penultima edizione del Grande Fratello, formata da Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, sembra stia vivendo un momento difficile. Ecco cosa sta succedendo. comingsoon.it

Grande Fratello: Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti in crisi? Lei intervieneNon è un periodo semplice per una delle coppie più amate del Grande Fratello 2024/25. Dopo settimane di rumor, avvistamenti mancati e un silenzio social che aveva fatto preoccupare i fan, arriva la co ... msn.com

Ormai ci siamo: sta per ritornare il Grande Fratello Vip. E tu Guarderai la nuova edizione dell'amatissimo programma - facebook.com facebook

"RE-DUX"!! (Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip 2026. Promo). Alle 20 su Rai3 nuovi lampi di #blob... x.com