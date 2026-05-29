Tony Blair critica il Labour, accusandolo di aver abbandonato il centro e di ignorare le disuguaglianze. L'ex premier invita il partito a tornare a posizionarsi moderatamente, sottolineando la necessità di una strategia più equilibrata. La polemica si concentra su una pubblicazione di oltre 5.000 parole, in cui Blair si rivolge direttamente a Starmer, leader del partito, e al suo orientamento a sinistra. Il Labour ha risposto che il partito sta affrontando le questioni sociali in modo adeguato.

Tony Blair è tornato all’attacco, e stavolta colpisce il suo stesso partito. Con un saggio di oltre 5.700 parole pubblicato dal Tony Blair Institute for Global Change (TBi), l’ex premier ha sferrato una delle critiche più pesanti mai rivolte a un governo laburista in carica. L’accusa centrale è netta e senza sconti: il Labour di Keir Starmer “sta giocando con il fuoco” perché “non ha un piano coerente per il Paese” e si trova nella posizione politica sbagliata per elaborarne uno e vincere un secondo mandato. Blair attacca frontalmente diverse scelte dell’esecutivo: le nuove tutele per i lavoratori giudicate troppo rigide e anti-crescita, l’insistenza sull’obiettivo ambientalista del net zero che impone costi eccessivi alle imprese, gli aumenti salariali sopra l’inflazione e una politica fiscale poco amichevole verso il mondo degli affari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gran Bretagna, Blair striglia il labour e Starmer per la deriva a sinistra: “Tornare al centro”. Il partito: “Ignora le disuguaglianze”

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