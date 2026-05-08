In Gran Bretagna, il partito di Brexit ottiene una vittoria significativa alle ultime elezioni, mentre il Labour di Starmer registra un calo dei consensi. Nel frattempo, i partiti di Nigel Farage e i Verdi aumentano i loro voti, contribuendo a modificare gli equilibri politici nel paese. I risultati evidenziano un cambiamento nelle preferenze degli elettori rispetto alle tornate precedenti.

In Gran Bretagna si registra uno schiaffo elettorale per Starmer: volano Farage e i Verdi, crollano i laburisti. Il primo ministro ha dichiarato: «Risultato pesante, il governo va avanti». Servizio di Raffaella Frullone TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Gran Bretagna, Schiaffo elettorale per Starmer. Vince il partito della Brexit

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