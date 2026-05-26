Tony Blair e la mazzata finale su Starmer | il Partito Laburista deve salvarsi da sé stesso

«Il Partito Laburista sta giocando con il fuoco; o, per essere più precisi, con il proprio futuro e quello del Paese». Sir Tony Blair ha parlato. E le sue parole rischiano di scatenare il temporale, definitivo, che potrebbe spazzare Keir Starmer da Downing Street. In un saggio sostiene che l’attuale governo laburista non abbia un “piano coerente” per il Paese. E che abbia introdotto politiche che ne hanno ostacolato lo sviluppo economico. Lui, ex primo ministro, faro dei laburisti, ha puntato il dito contro le nuove i diritti dei lavoratori, la graduale dismissione dell’industria petrolifera e del gas britannica e l’aumento del salario minimo superiore all’inflazione. 🔗 Leggi su Open.online

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