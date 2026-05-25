Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria | ecco le graduatorie AGGIORNATO con ADMM

Sono state pubblicate le graduatorie del concorso docenti PNRR3 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito con DDG n. 29392025. La pubblicazione riguarda le graduatorie relative alla fase iniziale del concorso e include anche aggiornamenti con l'inserimento di nuovi dati. La procedura interessa le classi di insegnamento previste dal bando e riguarda le graduatorie di prima, seconda e terza fascia. Le graduatorie sono accessibili attraverso i canali ufficiali dell'amministrazione scolastica.

Inizia la pubblicazione delle graduatorie del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 29392025 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. I posti banditi per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono stati 30.759 La graduatoria contenente le riserve e le preferenze sarà resa disponibile ai candidati nella propria area personale della piattaforma Concorsi e procedure selettive. Sardegna – numero di candidati che hanno superato le prove concorsuali per la classe di concorso ADMM è pari al numero dei posti messi a bando Sardegna – il numero dei candidati che hanno superato le prove concorsuali è inferiore al numero dei posti messi a bando – È possibile inviare un quesito all’indirizzo email protected (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali). 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Concorso docenti PNRR3: la prova orale

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