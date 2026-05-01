Secondo l'ultimo sondaggio Supermedia AgiYouTrend, il partito di centrodestra si conferma primo nelle intenzioni di voto. La situazione politica appare stabile rispetto alle settimane precedenti, con poche variazioni nei consensi dei principali schieramenti. In due settimane, nessuna forza politica ha registrato cambiamenti significativi, mantenendo gli equilibri attuali. I dati forniscono un quadro aggiornato sulla distribuzione dei consensi nel panorama politico italiano.

Situazione piuttosto stabile tra i partiti politici italiani stando all'ultima Supermedia AgiYouTrend. Una delle novità riguarda il riavvicinamento tra Lega e Alleanza Verdi e Sinistra, ora separate soltanto da mezzo punto. Sul piano delle coalizioni, invece, il campo largo distanzia il centrodestra di un punto esatto. Un vantaggio esiguo, ma comunque il più ampio registrato in questa legislatura dalle opposizioni sulla coalizione di governo. Scendendo nel dettaglio, si conferma primo partito Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che cresce di uno 0,1% rispetto a due settimane fa e si porta così al 28,2. Al secondo posto, senza alcun tipo di variazione, il Partito democratico di Elly Schlein al 22,4.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sondaggio Supermedia, FdI primo partito. Ma... ecco cosa cambia in 2 settimane

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