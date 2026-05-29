Governo Meloni scontro su legge elettorale Conte | Vogliono restare al potere Cdx diviso tra caro energia e riarmo | news in diretta
Dopo la presentazione della nuova legge elettorale, lo scontro tra maggioranza e opposizioni si intensifica. Giuseppe Conte ha accusato il governo di voler mantenere il potere a ogni costo, sostenendo che ci siano tentativi di conservare le posizioni di comando. Nel frattempo, il centrodestra si divide tra le questioni di caro energia e di riarmo, mentre le tensioni politiche si fanno sempre più evidenti.
Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo la presentazione della nuova legge elettorale: lo scontro con le opposizioni si accende, Giuseppe Conte accusa: "Cercano di restare seduti sulle poltrone". Il governo è alle prese con le richieste di interventi contro il caro energia, che si scontrano con gli impegni presi sulle spese per il riarmo. Tutti gli aggiornamenti in diretta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
31 MARZO 2026 - ROMA - LEGGE ELETTORALE, NUOVO SCONTRO TRA I PARTITI
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