Governo Meloni scontro su legge elettorale Conte | Vogliono restare al potere Cdx diviso tra caro energia e riarmo | news in diretta

Notizia in breve

Dopo la presentazione della nuova legge elettorale, lo scontro tra maggioranza e opposizioni si intensifica. Giuseppe Conte ha accusato il governo di voler mantenere il potere a ogni costo, sostenendo che ci siano tentativi di conservare le posizioni di comando. Nel frattempo, il centrodestra si divide tra le questioni di caro energia e di riarmo, mentre le tensioni politiche si fanno sempre più evidenti.