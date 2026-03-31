Governo Meloni Tajani assicura | Niente voto anticipato Al via l'esame della legge elettorale in Parlamento | news in diretta

Il governo guidato dalla presidente del Consiglio sta affrontando l'esame della legge elettorale in Parlamento, mentre il ministro degli Esteri ha dichiarato che non ci saranno elezioni anticipate. Nel frattempo, il caso Delmastro-Caroccia, che ha coinvolto un ex sottosegretario alla Giustizia, continua a far discutere, anche dopo le dimissioni dell'interessato.

Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni. Il caso Delmastro-Caroccia continua a pesare nonostante le dimissioni dell'ex sottosegretario alla Giustizia. Intanto dal governo smentiscono il voto anticipato. "Nessuno ci pensa", assicura Tajani. Al via oggi in Commissione affari costituzionali alla Camera l'esame della legge elettorale.T utti gli aggiornamenti sulla crisi interna al governo dopo i risultati del Referendum. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Governo Meloni, la premier vede Salvini e Tajani a cena: sul tavolo il voto anticipato, news in direttaLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo le dimissioni di Delmastro, Bartolozzi e Santanchè e dopo il passo indietro di Gasparri da... Meloni tira dritto e niente voto anticipato. Ok alla Lega sull'autonomia, tensioni con Forza Italia sulla legge elettoralePulizia fatta per dare un segnale dopo la pesante e dolorosa sconfitta al referendum sulla riforma della giustizia di qualche giorno fa. Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Governo, ipotesi rimpasto: spunta opzione Zaia. Tajani: Nessuno pensa a voto anticipato; Meloni riflette sul rimpasto: 'Il governo continuerà sulla sicurezza'; Meloni e lo spettro elezioni anticipate: ipotesi rimpasto dopo lo choc referendum?; Governo, vertice a tre Meloni-Tajani-Salvini. Ora ingraniamo le marce alte. Governo Meloni, Tajani assicura: Niente voto anticipato. Al via l’esame della legge elettorale in Parlamento: news in direttaLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni. Il caso Delmastro-Caroccia continua a pesare nonostante le dimissioni dell'ex sottosegretario alla Giustizia ... fanpage.it Una settimana fa a quest’ora la maggioranza di governo stava ammettendo la sconfitta al referendum. Da quel momento si è innescata una reazione a catena che ha portato il governo Meloni più vicino all’implosione di quanto non lo sia mai stato. Prima le di - facebook.com facebook Urso, 'voci rimpasto governo Ho il mandato di Meloni e del Parlamento' x.com