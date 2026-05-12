Governo Meloni su legge elettorale Cdx sfida opposizioni e chiede tavolo Incontro premier-Giuli dopo caos al Mic | Piena sintonia | news in diretta
Il governo guidato dalla premier ha annunciato di voler affrontare la questione della legge elettorale, chiedendo un tavolo di confronto con le opposizioni. Dopo un incontro tra il premier e il ministro Giuli, è stato riferito di una “piena sintonia” tra i due, in seguito alle tensioni scoppiate al Mic, che hanno portato al licenziamento di due membri. Le ultime notizie riguardano anche lo scontro tra maggioranza e opposizione su diverse tematiche legislative.
Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo il licenziamento da parte di Giuli di due dirigenti del suo ministero, anche a seguito del caso dei fondi negati al documentario su Regeni: chiarimento a Palazzo Chigi tra il ministro e la premier, mentre si apre il braccio di ferro con le opposizioni sulla legge elettorale. Tutti gli aggiornamenti sul governo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Il disegno di legge sugli sfratti, presentato dal Governo Meloni, non si limita ad accelerare procedure: sposta l’intero impianto dal bisogno di politiche abitative alle sole logiche punitive. In un Paese dove la crisi abitativa produce già oggi un numero enorme di facebook
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