Governo Meloni su legge elettorale Cdx sfida opposizioni e chiede tavolo Incontro premier-Giuli dopo caos al Mic | Piena sintonia | news in diretta

Il governo guidato dalla premier ha annunciato di voler affrontare la questione della legge elettorale, chiedendo un tavolo di confronto con le opposizioni. Dopo un incontro tra il premier e il ministro Giuli, è stato riferito di una “piena sintonia” tra i due, in seguito alle tensioni scoppiate al Mic, che hanno portato al licenziamento di due membri. Le ultime notizie riguardano anche lo scontro tra maggioranza e opposizione su diverse tematiche legislative.

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