Governo in festa per i dati sul lavoro ma crescono solo grazie agli over 50 E Bruxelles | Tassi di occupazione 10 punti sotto media Ue
Il governo celebra i dati Istat di aprile, con 24 milioni 337mila occupati, in aumento di 123mila rispetto a marzo. Tuttavia, l'incremento riguarda principalmente le persone over 50. Bruxelles segnala che i tassi di occupazione nel paese sono ancora di 10 punti inferiori alla media europea. I dati evidenziano un aumento complessivo dell'occupazione, ma con disparità tra le diverse fasce di età.
Il governo festeggia i dati Istat sull’andamento del mercato del lavoro in aprile: gli occupati sono saliti a 24 milioni e 337mila, +123mila sul mese prima, un nuovo record. Mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 5,1%, ai minimi dal 2004. “Non c’erano mai state così tante persone al lavoro nella nostra Nazione”, gongola sui social Giorgia Meloni. “Ma c’è un numero che merita di essere sottolineato più di altri: sempre nell’ultimo anno i dipendenti permanenti sono aumentati di 143mila unità, mentre i dipendenti a termine sono diminuiti di 64mila. La sinistra ha sempre detto di voler combattere il precariato. La destra lo sta facendo”. Ma l’entusiasmo della premier sorvola su diverse crepe – le solite – che raccontano una storia meno trionfale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
The secret behind CEO Chi's assassination: the mastermind has finally been revealed.
Notizie e thread social correlati
Occupazione femminile: crescono le occupate over 50, ma tre donne su dieci hanno smesso di cercare un impiegoNegli ultimi due anni, i dati sulla occupazione femminile nella provincia di Modena mostrano un aumento delle donne over 50 impiegate.
Lavoro in Umbria, il report: crescono le assunzioni, ma arretra l'occupazione qualificataIn Umbria, le imprese hanno programmato un aumento delle assunzioni, secondo un report recente.
Temi più discussi: Prestiti con tassi al 50%, arrestato usuraio nel Veronese; Il centrosinistra vince le elezioni a Capo Verde e torna al governo; Il tema scuola anima la coda di campagna elettorale. Il ministro Valditara: Ecco cosa abbiamo fatto per Prato; Interrogazione PD a Valditara: A Prato il governo taglia le cattedre per l’italiano.
Il governo italiano ha deciso di rinunciare a due terzi dei fondi – annullando i relativi programmi, alcuni già messi in piedi – previsti dal Safe (Security Action for Europe), il meccanismo europeo che consente prestiti da restituire in 45 anni con tassi molto vanta facebook
Qual è un esempio di un elemento di canon in un'ambientazione ufficiale di campagna che ignori o cambi per adattarlo meglio al tuo gruppo? reddit
include:nativeretweets #buonoasapersi - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Prezzi del carburante, le mosse di Meloni: governo in pressing per una tassa sui furbettiROMA Tassare i furbetti del petrolio, con la clava del governo pronta a venire giù e colpire gli extraprofitti delle big oil. Fiato sul collo è la parola d’ordine che filtra da Palazzo Chigi, mentre ... ilmessaggero.it
Il governo vuole rinviare la tassa di 2 euro sui piccoli pacchi extra Ue: in arrivo il comunicato del MefÈ in arrivo un comunicato del Mef per annunciare il rinvio della tassa da 2 euro sui piccoli pacchi extra Ue i fino al 30 giugno, in attesa dell’entrata in vigore della nuova tariffa Ue. Dal 1° luglio ... fanpage.it