Il governo festeggia i dati Istat sull’andamento del mercato del lavoro in aprile: gli occupati sono saliti a 24 milioni e 337mila, +123mila sul mese prima, un nuovo record. Mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 5,1%, ai minimi dal 2004. “Non c’erano mai state così tante persone al lavoro nella nostra Nazione”, gongola sui social Giorgia Meloni. “Ma c’è un numero che merita di essere sottolineato più di altri: sempre nell’ultimo anno i dipendenti permanenti sono aumentati di 143mila unità, mentre i dipendenti a termine sono diminuiti di 64mila. La sinistra ha sempre detto di voler combattere il precariato. La destra lo sta facendo”. Ma l’entusiasmo della premier sorvola su diverse crepe – le solite – che raccontano una storia meno trionfale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Governo in festa per i dati sul lavoro, ma crescono solo grazie agli over 50. E Bruxelles: “Tassi di occupazione 10 punti sotto media Ue”

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