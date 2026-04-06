Lavoro in Umbria il report | crescono le assunzioni ma arretra l' occupazione qualificata

In Umbria, le imprese hanno programmato un aumento delle assunzioni, secondo un report recente. Tuttavia, il numero di posti di lavoro qualificati non è aumentato nello stesso periodo. I dati evidenziano una crescita nelle nuove assunzioni, mentre la domanda di figure professionali più specializzate rimane stabile o in calo. La situazione descrive un quadro in cui le opportunità di lavoro si espandono, ma senza un corrispondente aumento delle qualifiche richieste.

I dati diffusi dalla Camera di Commercio: "Solo l’8% delle entrate previste riguarda laureati, il 12% dirigenti, specialisti e tecnici" Crescono le assunzioni programmate dalle imprese umbre, ma non cresce allo stesso modo la qualità della domanda di lavoro. Questi i dati più rilevanti che emergono dal bollettino Excelsior Informa per l’Umbria, il sistema informativo curato da Unioncamere e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativo ad aprile 2026 e al trimestre aprile-giugno 2026. Ciò che viene evidenziato nel report riguarda due aspetti essenziali, ovvero la tipologia di lavoro che cresce e l'occupazione qualificata impiegata nei vari settori. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Istat dati lavoro 2026: tasso di occupazione al 62,6% con 71mila assunzioni stabili, allarme inattività giovanile giunta al 33,9%Istat registra ottantamila occupati aggiuntivi a gennaio, con disoccupazione in calo al 5,1%.

Temi più discussi: Lavorare in Umbria, più assunzioni ma personale meno qualificato: dove c’è posto e i profili richiesti; Lavoro in Umbria: più assunti ma cala la domanda qualificata -; Assunzioni in Umbria +2,1% ad aprile 2026 ma solo l’8% sono laureati: il lavoro cresce ma non la qualità; Lavoro in Umbria cresce, ma cala la qualità delle assunzioni.

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Assunzioni in aumento, ma la qualità resta bassaSi allarga il mercato del lavoro in Umbria ma continua a farlo con una domanda troppo debole di capitale umano altamente qualificato. In sostanza crescono le assunzioni programmate dalle imprese nella ... rainews.it

Dal 7 aprile scatta l’obbligo per i datori di lavoro di fornire ai dipendenti in smart working un’informativa sui rischi, con sanzioni fino a 7.500 euro per chi non adempie. Ecco cosa c’è da sapere: https://fanpa.ge/5Kt9h facebook

Brucia ancora la Riserva Naturale della Baraggia, lungo lavoro per contenere le fiamme – FOTO x.com