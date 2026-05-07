Occupazione femminile | crescono le occupate over 50 ma tre donne su dieci hanno smesso di cercare un impiego

Negli ultimi due anni, i dati sulla occupazione femminile nella provincia di Modena mostrano un aumento delle donne over 50 impiegate. Tuttavia, si segnala che circa tre donne su dieci hanno interrotto la ricerca di un lavoro. Le statistiche riguardano il periodo compreso tra il 2024 e il 2025 e delineano un quadro con aspetti contrapposti.

E' un mercato del lavoro a due facce quello che emerge dagli ultimi dati statistici della Provincia di Modena per il biennio 2024-2025. Se i numeri assoluti descrivono un territorio resiliente e dinamico, l'analisi qualitativa - presentata ieri, mercoledì 6 maggio, in Consiglio Provinciale.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT

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