Gorilla fatto nascere con un parto cesareo d'emergenza da ostetrici | Il piccolo e mamma Olympia stanno bene

Una gorilla di nome Olympia ha dato alla luce una femmina tramite un parto cesareo d'emergenza, eseguito da ostetrici a causa di complicazioni durante il travaglio. Il parto si è concluso con successo e sia la madre che il neonato stanno bene. La procedura è stata effettuata in modo rapido per garantire la sicurezza di entrambi. Nessuna altra informazione è stata resa nota sulle condizioni o sui dettagli dell’intervento.

Dopo le complicazioni emerse durante il travaglio, una femmina di gorilla è stata sottoposta a un delicatissimo parto cesareo d'emergenza. Hanno partecipato anche ostetrici che lavorano su pazienti umani. Il suo piccolo, un maschio di 2,4 kg, è stato fatto nascere con successo ed è in salute come la mamma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Gorilla giving birth is amazing when you see this video

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