Morta dopo un parto gemellare l'avvocato | Doveva fare cesareo perché è diventato un parto naturale?

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Erica Carroccia è deceduta alcune ore dopo aver dato alla luce due gemelli all'ospedale Isola Tiberina di Roma. La donna, che aveva inizialmente programmato un parto cesareo, è stata sottoposta invece a un parto naturale. L’avvocato della famiglia ha sollevato dubbi sulla decisione medica, chiedendo perché sia stato scelto un parto naturale invece di procedere con il cesareo previsto. La vicenda solleva interrogativi sulle scelte fatte durante il parto e sulle condizioni che hanno portato alla morte della donna.

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Erica Carroccia è morta all'ospedale Isola Tiberina di Roma alcune ore dopo aver partorito due gemelli. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ci sono tre medici indagati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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