Licenziato da Google per aver protestato contro i rapporti dell’azienda con il governo israeliano | la denuncia di un ingegnere del Regno Unito

Un ingegnere del Regno Unito ha accusato Google di averlo licenziato dopo aver espresso dissenso riguardo ai rapporti tra l’azienda e il governo israeliano. Secondo la denuncia, il professionista, specializzato in intelligenza artificiale, avrebbe subito il provvedimento di licenziamento a seguito delle sue proteste. La vicenda riguarda le modalità di relazione tra Google e il governo israeliano, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze o su eventuali prove presentate.

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