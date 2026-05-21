Licenziato da Google per aver protestato contro i rapporti dell’azienda con il governo israeliano | la denuncia di un ingegnere del Regno Unito
Un ingegnere del Regno Unito ha accusato Google di averlo licenziato dopo aver espresso dissenso riguardo ai rapporti tra l’azienda e il governo israeliano. Secondo la denuncia, il professionista, specializzato in intelligenza artificiale, avrebbe subito il provvedimento di licenziamento a seguito delle sue proteste. La vicenda riguarda le modalità di relazione tra Google e il governo israeliano, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze o su eventuali prove presentate.
Nel Regno Unito, un ingegnere specializzato in intelligenza artificiale ha denunciato Google sostenendo di essere stato licenziato dopo aver protestato per i rapporti tra l’azienda statunitense e il governo israeliano. Secondo quanto racconta il The Guardian, la vicenda riguarda un ex dipendente di Google DeepMind, il principale laboratorio di ricerca sull’intelligenza artificiale di Alphabet (società madre di Google), che ha presentato ricorso al tribunale del lavoro britannico. L’ex dipendente racconta di aver distribuito volantini negli uffici dell’azienda con su scritto: “Google fornisce intelligenza artificiale militare a forze che stanno commettendo un genocidio”. 🔗 Leggi su Tpi.it
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