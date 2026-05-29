Good Luck Have Fun Don’t Die | Finalmente il primo trailer italiano dello Sci Fi con Sam Rockwell

Il canale youtube di Vertice 360 Italia ha da poco pubblicato il primo trailer in italiano di Good Luck, Have Fun, Don’t Die, la folle commedia d’azione fantascientifica indipendente con Sam Rockwell come protagonista. Good Luck, Have Fun, Don’t Die è stato diretto da Gore Verbinski (Pirati dei Caraibi: la maledizione della prima luna) e scritto da Matthew Robinson. Nel cast, oltre a Sam Rockwell che interpreta un uomo proveniente dal futuro, sono presenti Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Asim Chaudhry, Tom Taylor e Juno Temple. Questa la sinossi ufficiale: Una notte oscura. Un diner affollato. Un uomo armato di detonatore irrompe nel locale proclamando di venire dal futuro. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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GOOD LUCK, HAVE FUN, DON'T DIE Trailer Ufficiale Italiano (2026) Sam Rockwell | Al Cinema

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