Wild Horse Nine | John Malkovich e Sam Rockwell nel primo trailer del nuovo film di Martin McDonagh

È stato pubblicato il primo trailer di Wild Horse Nine, il nuovo film prodotto da Searchlight Pictures e scritto e diretto da Martin McDonagh, regista noto per le sue opere premiate. Tra gli attori protagonisti ci sono John Malkovich e Sam Rockwell, entrambi presenti nel cast. Il trailer mostra alcune scene in anteprima del film, che sarà distribuito prossimamente nelle sale. Nessuna data di uscita ufficiale è stata ancora annunciata.

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È stato rilasciato il primo trailer di Wild Horse Nine, il nuovo progetto Searchlight Pictures scritto e diretto dal premio Oscar Martin McDonagh. Il film, che segna il ritorno del regista dopo il successo de Gli Spiriti dell’Isola (qui la nostra recensione), arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 5 novembre 2026. In Wild Horse Nine, McDonagh ci porta nel Cile del 1973, tra spie della CIA e le iconiche statue dell’Isola di Pasqua. La trama segue gli agenti Chris (John Malkovich) e Lee (Sam Rockwell), inviati dal loro capo MJ (Steve Buscemi) da Santiago verso la remota isola polinesiana proprio a ridosso del colpo di Stato cileno. In questo paradiso isolato, i due partner di lunga data devono fare i conti con i fantasmi del passato e le cospirazioni del presente. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Wild Horse Nine: John Malkovich e Sam Rockwell nel primo trailer del nuovo film di Martin McDonagh ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Wild Horse Nine Trailer 2026 | John Malkovich | Sam Rockwell | Wild Horse Nine Movie Trailer | 6 Nov Sullo stesso argomento ‘Wild Horse Nine’: rilasciato il trailer ufficiale del film di Martin McDonaghMartin McDonagh, regista di Tre manifesti a Ebbing, Missouri e de Gli spiriti dell’isola, torna con un nuovo lungometraggio. Passenger: il terrore corre sull’autostrada nel primo trailer italiano del nuovo film di André ØvredalOgni anno, milioni di persone intraprendono viaggi on the road, ma per migliaia di esse il tragitto non prevede un ritorno. È uscito il trailer di WILD HORSE NINE, il nuovo film del regista e sceneggiatore irlandese Martin McDonagh, che sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane il 5 novembre. x.com Wild Horse Nine, il trailer ufficiale del film [HD]Regia di Martin McDonagh. Un film con Sam Rockwell, Steve Buscemi, Parker Posey, John Malkovich, Tom Waits. Da giovedì 5 novembre al cinema. mymovies.it Wild Horse Nine: il trailer italiano del nuovo film del premio Oscar Martin McDonagh con John Malkovich e Sam RockwellSono stati diffusi i primi trailer poster italiani di Wild Horse Nine diretto da Martin McDonagh (autore di Tre manifesti a Ebbing, Missouri e Gli spiriti dell'isola) che arriverà nelle sale cinematog ... comingsoon.it