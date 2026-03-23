Terza vittoria sul PGA Tour per Matt Fitzpatrick che, dopo un duello serratissimo con David Lipsky, si è imposto al Valspar Championship, torneo chiusosi questa notte a Palm Harbor, in Florida, e che ha messo in palio 9,1 milioni di dollari e 500 punti FedEx Cup. Grazie allo score di -11 (-3 di giornata), il britannico è riuscito a raggiungere la vetta della classifica dopo aver infilato, nelle giornate precedenti, tre score in linea con i suoi avversari (alla fine il tabellino dice 68-69-68-68). Dietro a David Lipsky, in 3ª posizione il britannico Jordan Smith fermo a -9 mentre appena fuori dalla top 3 Xander Schauffele, uno dei favoriti alla vigilia dell’evento questa settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, Fitzpatrick conquista il Valspar Championship. Il britannico torna a vincere sul PGA dopo tre anni

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