Nella tappa italiana della Wanda Diamond League a Roma, 16 atleti azzurri dell’atletica leggera si preparano a competere contro atleti di livello internazionale. L’evento, chiamato Golden Gala, vede protagonisti i migliori talenti italiani in diverse discipline, in attesa di confrontarsi con le stelle mondiali. La manifestazione si svolge nel rispetto del calendario internazionale, con gare che attirano attenzione sia per le prestazioni che per la partecipazione di atleti di fama globale.

Cosa: L’attesa tappa italiana della Wanda Diamond League, con 16 fuoriclasse azzurri dell’atletica leggera pronti a sfidare le stelle internazionali.. Dove e Quando: Allo Stadio Olimpico di Roma, giovedì 4 giugno.. Perché: Per sostenere dal vivo i campioni italiani in una serata magica, all’insegna dello sport agonistico ai massimi livelli mondiali.. Il mito dell’atletica leggera mondiale torna a illuminare le calde notti della Capitale. L’attesissimo appuntamento con il Golden Gala Pietro Mennea, storica e prestigiosa tappa italiana del circuito internazionale Wanda Diamond League, si appresta a trasformare ancora una volta l’imponente cornice dello Stadio Olimpico di Roma nell’ombelico del mondo sportivo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Golden Gala a Roma: Jacobs guida le stelle azzurre

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