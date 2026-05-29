Gli arbitri più pagati della Serie A chi sfiora i 200mila | i guadagni di quest’anno

Gli arbitri più pagati della Serie A hanno guadagnato fino a 200 mila euro questa stagione. La discussione sulla possibilità di rendere professionisti gli arbitri è tornata a essere al centro dell’attenzione. I compensi variano in base alle partite e alle categorie, con alcuni arbitri che hanno superato questa soglia. La questione del professionismo ha riacceso il dibattito tra le parti coinvolte nel calcio nazionale.

Nella stagione calcistica appena conclusa si è tornato a parlare della possibilità di introdurre il professionismo per gli arbitri. Il cambiamento avrebbe effetti non solo sull’organizzazione del settore arbitrale, ma anche sul sistema dei compensi. Attualmente gli arbitri di Serie A percepiscono una parte fissa legata al contratto e una quota variabile determinata dalle designazioni durante la stagione. Secondo l’analisi di Calcio e Finanza, nella stagione 202526 alcuni direttori di gara sono arrivati a superare i 180mila euro complessivi tra compensi fissi e gettoni. Quanto guadagna un arbitro di Serie A. Il sistema attuale prevede un compenso per ogni partita disputata. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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