Stipendi arbitri Serie A | bufera sull’AIA e la classifica dei fischietti più pagati del 2025 26

Nella stagione 202526, gli arbitri di Serie A percepiscono stipendi variabili che hanno generato discussioni tra gli addetti ai lavori. La classifica dei fischietti più pagati mostra differenze significative, con alcune figure che ricevono compensi superiori rispetto ad altre. L’analisi dettagliata delle cifre rivela come le retribuzioni siano distribuite tra i vari arbitri, senza indicazioni su criteri specifici di assegnazione.

Stipendi arbitri Serie A: la classifica dei fischietti più pagati del 202526. Ecco l’analisi completa e le cifre. Arbitri italiani reduci da una stagione sportiva da dimenticare, segnata da pesanti polemiche e ben 30 errori tecnici accertati sul campo. A peggiorare il quadro generale si è aggiunto il caos istituzionale interno all’ AIA, culminato con l’inibizione e la decadenza del presidente Antonio Zappi. Non meno grave risulta l’inchiesta della procura di Milano per presunta frode sportiva, che ha coinvolto il designatore dimissionario Gianluca Rocchi e il supervisore VAR Andrea Gervasoni. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il progetto professionismo e le parole di Gravina. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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