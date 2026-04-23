Swan è uno specchio intelligente che combina tecnologia e bellezza. Si presenta come un hub immersivo che funge da salone cosmetico e piattaforma di acquisto online. L’apparecchio non si limita a mostrare l’immagine dell’utente, ma utilizza l’intelligenza artificiale per offrire consigli e suggerimenti personalizzati sulla cura della pelle e il trucco. L’obiettivo è creare un’esperienza di bellezza su misura, integrata in un unico dispositivo.

L'Intelligenza Artificiale applicata alla cosmesi Il dibattito che circonda l'IA spesso non è rassicurante: dalla sostituzione del lavoro umano al suo utilizzo in campo bellico, è uno dei tempi più importanti e dibattuti degli ultimi tempi. Esistono ambiti, però, in cui i software che la impiegano permettono davvero di renderci la vita più semplice. Che siate beauty addict o, semplicemente, desiderate migliorare la vostra routine di bellezza, è probabile che guardiate una moltitudine di tutorial e siate alla perenne ricerca del prodotto più giusto per la vostra pelle. D'altro canto, ormai, la risorsa alla quale ci affidiamo più spesso alla ricerca di consigli validi è proprio il web.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Swan, lo smart mirror che rivoluziona la beauty routine grazie all'IA

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