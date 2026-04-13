Scanner della pelle via selfie app intelligenti e dispositivi smart | la AI skincare è il nuovo trend beauty Ma la tecnologia può sostituire un esperto?
Negli ultimi mesi, sono stati lanciati sul mercato diversi strumenti digitali che permettono di analizzare la pelle tramite selfie, utilizzando applicazioni e dispositivi intelligenti. Questi strumenti, noti come
L ’intelligenza artificiale entra ufficialmente a far parte delle routine di bellezza. Scanner della pelle, applicazioni che analizzano il viso e dispositivi smart capaci di adattare i trattamenti ad ogni tipologia di pelle: la promessa è quella di creare una routine di bellezza sempre più personalizzata e su misura. Non sorprende quindi che l’interesse sia in forte crescita. Secondo i dati analizzati da Fresha, le ricerche per “AI skincare” hanno superato le 733 mila nell’ultimo mese, con un aumento del 2.647% nell’ultimo anno. Un boom che racconta molto del momento beauty attuale, sempre più orientato verso tecnologia, velocità e iper-personalizzazione.🔗 Leggi su Iodonna.it
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