Negli ultimi mesi, sono stati lanciati sul mercato diversi strumenti digitali che permettono di analizzare la pelle tramite selfie, utilizzando applicazioni e dispositivi intelligenti. Questi strumenti, noti come

L ’intelligenza artificiale entra ufficialmente a far parte delle routine di bellezza. Scanner della pelle, applicazioni che analizzano il viso e dispositivi smart capaci di adattare i trattamenti ad ogni tipologia di pelle: la promessa è quella di creare una routine di bellezza sempre più personalizzata e su misura. Non sorprende quindi che l’interesse sia in forte crescita. Secondo i dati analizzati da Fresha, le ricerche per “AI skincare” hanno superato le 733 mila nell’ultimo mese, con un aumento del 2.647% nell’ultimo anno. Un boom che racconta molto del momento beauty attuale, sempre più orientato verso tecnologia, velocità e iper-personalizzazione.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Scanner della pelle via selfie, app intelligenti e dispositivi smart: la "AI skincare" è il nuovo trend beauty. Ma la tecnologia, può sostituire un esperto?

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Toner pads: il nuovo obsession core della K-beauty che sta semplificando (davvero) la skincareSe negli ultimi mesi il tuo algoritmo beauty è pieno di ragazze che si passano dei dischetti imbevuti sul viso con aria super zen, no, non è un caso.