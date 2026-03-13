80 anni fa il primo consiglio comunale Faenza celebra le prime elezioni a suffragio universale con incontri e cinema

Il 17 marzo 1946 a Faenza si tennero le prime elezioni amministrative a suffragio universale dopo il periodo della dittatura fascista. Questi eventi furono accompagnati da incontri pubblici e proiezioni cinematografiche, segnando il ritorno della città alla vita democratica. È passato circa un secolo da quando il consiglio comunale fu istituito per la prima volta.

Tra le iniziative in programma anche l'incontro con Cristina Tampieri, prima donna a ricoprire l'incarico di presidente del Consiglio comunale di Faenza Il programma si aprirà proprio martedì 17 marzo, alle ore 20.45, al Cinema Italia di via Cavina, con la proiezione del film "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi. L'evento intende ripercorrere il momento del primo esercizio del diritto di voto da parte delle donne attraverso il racconto al cuore della pellicola. Il film, ambientato nella Roma del secondo dopoguerra, analizza il percorso di emancipazione e la conquista della dignità civile in un Paese sospeso tra le miserie del conflitto e la ricerca di un differente assetto sociale.