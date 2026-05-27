Il Crystal Palace ha vinto la finale di Conference League battendo 1-0 il Rayo Vallecano alla Red Bull Arena di Lipsia. È il primo trofeo internazionale nella storia del club. La partita si è conclusa con un gol decisivo, senza ulteriori reti segnate. La vittoria consente al club di aggiudicarsi il titolo e di ottenere un risultato storico.

AGI - Il Crystal Palace conquista il primo trofeo internazionale della propria storia, superando 1-0 il Rayo Vallecano nella finalissima di Conference League sul prato della Red Bull Arena di Lipsia. È una rete di Jean-Philippe Mateta in avvio di ripresa a decidere il match in favore delle Eagles. Il primo tempo: brividi e reti inviolate. La prima vera occasione arriva al 25' ed è per gli spagnoli: Chadi Riad buca un intervento di testa in difesa e Alemão, alle sue spalle, calcia al volo con il mancino, ma la palla termina fuori. Al 35' il gioco viene interrotto per circa tre minuti in seguito a un intervento medico d'urgenza sugli spalti per soccorrere un tifoso. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il Crystal Palace conquista la Conference League, 1-0 al Rayo

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