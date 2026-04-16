La Fiorentina saluta l' Europa | il 2-1 al Crystal Palace non basta i viola sono fuori dalla Conference League

La Fiorentina si congeda dall'Europa dopo aver perso 2-1 contro il Crystal Palace, risultato che non è sufficiente per proseguire nella Conference League. La partita si è conclusa con una vittoria per i padroni di casa, ma i viola sono usciti dalla competizione. La serata rimarrà nella memoria più per le occasioni mancate che per il risultato finale.

Una vittoria che non basta, una notte che resta impressa più per ciò che poteva essere che per ciò che è stato. La Fiorentina saluta la Conference League nonostante il successo per 2-1 al Franchi contro il Crystal Palace FC. Nonostante una buona partita, ha pesato come un macigno il 3-0 incassato.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Vittoria amara per la Fiorentina: il 2-1 sul Crystal Palace non basta, viola eliminati dalla Conference LeagueFIRENZE – La Fiorentina saluta la Conference League nonostante un successo di carattere al cospetto del Crystal Palace. La Fiorentina batte il Crystal Palace: orgoglio salvo ma è fuori dalla Conference LeagueLa Viola vince 2-1 al Franchi il ritorno dei quarti di finale, un risultato che non basta dopo la netta sconfitta (3-0) subita all'andata. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Crystal Palace-Fiorentina, dove vedere i quarti di Conference League in tv e streaming; Crystal Palace - Fiorentina (3-0) Conference League 2025; Notte da incubo a Londra: Fiorentina travolta 3-0 dal Crystal Palace, per la qualificazione serve un'impresa; Conference amara per la Fiorentina, ne prende 3 dal Crystal Palace. Conference League | La Fiorentina vince ma non basta, Crystal Palace in semifinaleAnche la Fiorentina saluta l’Europa ed è l’ultima italiana a dire addio alle coppe europee insieme al Bologna. I viola tentano una rimonta difficilissima ma, nonostante il ... lalaziosiamonoi.it La Fiorentina saluta la Conference League con onore: vince 2-1, ma passa il Crystal PalaceReduce dalla fondamentale vittoria con la Lazio, che ha reso decisamente più in discesa la strada che conduce alla salvezza in campionato, la Fiorentina di Paolo Vanoli torna a concentrarsi sul suo ca ... calciomercato.com Il tabellone completo della Conference League: Shakhtar-Crystal Palace e Rayo Vallecano-Strasburgo saranno le due semifinali #cronachedispogliatoio x.com Il tabellone completo della Conference League: Shakhtar-Crystal Palace e Rayo Vallecano-Strasburgo saranno le due semifinali - facebook.com facebook