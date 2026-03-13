Il segreto di Montegrande La scoperta che ha riscritto la storia del cacao

Al LAB - Luisa Annibale Base di Perugia si è svolto il convegno internazionale intitolato “Il segreto di Montegrande”, durante il quale sono stati presentati i risultati di uno studio sul cacao. Sono intervenuti ricercatori e esperti del settore, che hanno illustrato le scoperte relative a un'antica varietà di pianta di cacao. L’evento ha coinvolto diversi relatori provenienti da vari paesi.

Si è tenuto al LAB - Luisa Annibale Base, a Perugia, il convegno internazionale . Promosso dalla Città del Cioccolato, con il supporto del dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne dell’Università Studi di Perugia e dell’Università IULM di Milano, l’evento ha visto tra i relatori l’archeologo peruviano Quirino Olivera Núñez, dottore di ricerca in Storia dell’arte e gestione culturale nel mondo ispanico e fondatore, nel 2019, dell’Associazione per la ricerca Scientifica nell’Amazzonia Peruviana (ASICAMPE). Presente, in rappresentanza dell’Ambasciatore del Perù in Italia Manuel Cacho-Sousa, il Console Onorario del Perù a Perugia Damiano Marinelli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati Leggi anche: "Il segreto di Montegrande", alla Città del Cioccolato un convegno internazionale sulla storia del cacao Quindici febbraio 2026, il giorno che ha riscritto la storia tricolore degli sport invernali: le sorelle d’Italia oltre Tomba e LillehammerLa caduta dei miti di intere generazioni, una nuova storia da tramandare ai posteri. “Il segreto di Montegrande La scoperta che ha riscritto la storia del cacao” Contenuti utili per approfondire Il segreto di Montegrande La scoperta... Temi più discussi: Il segreto di Montegrande, alla Città del Cioccolato un convegno internazionale sulla storia del cacao; 'Il segreto di Montegrande', alla Città del Cioccolato un convegno internazionale sulla storia del cacao; Il segreto di Montegrande: a La Città del Cioccolato il convegno internazionale sul cacao; Il segreto millenario del cacao nel sito archeologico di Montegrande in Perù: tra riti antichi e prime coltivazioni. Il segreto di Montegrande. La scoperta che ha riscritto la storia del cacaoSi è tenuto al LAB - Luisa Annibale Base, a Perugia, il convegno internazionale Il segreto di Montegrande. La scoperta che ha riscritto la storia del cacao. Promosso dalla Città del Cioccolato, con ... perugiatoday.it Il segreto di Montegrande, alla Città del Cioccolato un convegno internazionale sulla storia del cacaoUn convegno internazionale per scoprire chi ha riscritto la storia del cacao. Si terrà giovedì 12 marzo, a partire dalle ore 10.30, presso il LAB-Luisa Annibale Base, a Perugia, il convegno internazio ... perugiatoday.it Salvatore Montegrande - facebook.com facebook