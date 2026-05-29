Durante la tappa in Svizzera, un ciclista ha avuto un momento di difficoltà sulla salita finale, ma ha poi deciso di aiutare un compagno di squadra, Hindley, invece di concentrarsi sulla vittoria personale. In precedenza, aveva tentato di conquistare la tappa, ma ha poi scelto di collaborare con il collega, ritenendo che fosse una scelta sufficiente. Questa azione è stata commentata dallo stesso ciclista, che ha spiegato di aver preferito supportare il compagno piuttosto che puntare alla vittoria.

Dopo essere andato in crisi lungo la salita conclusiva della tappa in Svizzera ed essere definitivamente uscito di classifica, Giulio Pellizzari è entrato nella fuga da lontano che ha animato la diciannovesima frazione del Giro d’Italia e si è poi distinto lavorando per il compagno di squadra Jai Hindley, che ha scavalcato l’olandese Thymen Arensman ed è balzo al terzo posto in classifica. Giulio Pellizzari ha analizzato la propria prestazione: “ Oggi l’obiettivo era entrare nella fuga e provare a vincere la tappa, naturalmente mi sarei dovuto fermare in caso di necessità per aiutare Hindley. Alla fine quando ho visto che non avevo le gambe mi sono fermato e ho provato a dare il mio contributo per Jai. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giulio Pellizzari prova a rivedere la luce: “Volevo vincere la tappa, poi ho aiutato Hindley: è abbastanza”

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Oggi è una cron x specialisti quindi la prova di Pellizzari non è assolutamente da buttare,vista la sua condizione e la sua non predisposizione alla specialità,forza Giulio #raigiro x.com

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