Isaac Del Toro | Quando Pellizzari ha attaccato non ero sicuro di rientrare volevo vincere la tappa

Isaac Del Toro ha conquistato la sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, battendo in salita a Camerino. Durante la corsa, Del Toro ha dichiarato di aver avuto dubbi sulla possibilità di rientrare in gara quando Pellizzari ha attaccato, ma ha comunque cercato di vincere la tappa. La vittoria gli permette di avvicinarsi alla conquista del Tridente, un premio molto ambito.

Isaac Del Toro ha vinto la sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, imponendosi sull’arrivo in salita di Camerino e ipotecando così la conquista del tanto prestigioso Tridente. Il giovane talento messicano si era presentato al via della frazione con indosso la maglia azzurra di leader della classifica generale ed è riuscito a difendere il simbolo del primato, svettando al comando della graduatoria con un margine di 42 secondi nei confronti di Giulio Pellizzari. La giovane promessa marchigiana ha attaccato quando mancava un chilometro e mezzo al traguardo e ha provato a fare la differenza, è riuscito anche a guadagnare sette secondi sul... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Isaac Del Toro: “Quando Pellizzari ha attaccato non ero sicuro di rientrare, volevo vincere la tappa” Articoli correlati Tirreno-Adriatico 2026: Isaac del Toro imbattibile? Tiberi e Pellizzari lanciano la sfidaNuovo appuntamento con la Corsa dei due Mari che è giunta alla sua sessantunesima edizione. Tirreno Adriatico 2026, tappa 6 a Del Toro. Cuore Pellizzari: la nuova classificaCamerino, 14 marzo 2026 - La tappa 6 della Tirreno Adriatico 2026 porta la corsa da San Severino Marche a Camerino dopo 188 km, con 4 GPM da scalare,... Tutti gli aggiornamenti su Isaac Del Toro Quando Pellizzari ha... Temi più discussi: Tirreno-Adriatico 2026, Primož Rogli? pronto alla sfida con Isaac Del Toro: Se mi sento vecchio con questi ragazzi? No, anzi, mi fanno ringiovanire...; Seixas: Del Toro mi ha bloccato tre volte. Il messicano: Un giorno vincerò la Strade Bianche; Forcing Del Toro, Pellizzari cede: Tirreno ancora aperta; Troppa gente sullo sterrato di Le Tolfe, Ben Healy travolge Isaac Del Toro in salita. Isaac Del Toro ipoteca il successo alla Tirreno-AdriaticoIl messicano vince a Camerino e allunga ulteriormente su Giulio Pellizzari: l'altimetria dell'ultima frazione non aiuta il marchigiano. msn.com Diretta Tirreno Adriatico 2026, classifica e streaming video Rai: Isaac Del Toro vincitore 6^ tappa San Severino Marche-Camerino (oggi 14 marzo)Diretta Tirreno Adriatico 2026, classifica e streaming video Rai oggi 14 marzo: Isaac Del Toro vincitore 6^ tappa San Severino Marche-Camerino. ilsussidiario.net La tappa regina della Tirreno-Adriatico parla messicano grazie alla bella vittoria di Isaac Del Toro. Il giovane della UAE Team Emirates scatta nel finale e batte Tobias Halland Johannessen, che chiude al secondo posto Terza posizione per Matteo Jorgen - facebook.com facebook The jerseys after Stage 5 Isaac del Toro (UAD) - @socageplatforms Mathieu van der Poel (APT) - @ITAtradeagency Diego Sevilla (PTV) - #trenitaliaregionale Isaac del Toro (UAD) - @CA_Ita #TirrenoAdriatico @CA_Ita x.com