Giulio Ciccone ha criticato duramente un avversario dopo una fase della diciannovesima tappa del Giro. L’atleta ha commentato che il rivale non ha mostrato rispetto e si è comportato in modo poco sportivo durante la corsa. Ciccone, coinvolto in una fuga lunga, si è detto molto arrabbiato per il comportamento del concorrente, definendolo “da piccolo uomo”. La polemica riguarda un episodio avvenuto durante la gara, senza ulteriori dettagli sui fatti.

Giulio Ciccone è entrato nella fuga da lontano che ha animato la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026, con una duplice missione: conquistare una vagonata di punti per meritarsi la maglia azzurra di miglior scalatore della Corsa Rosa e provare a vincere la frazione, dopo i molteplici tentativi andati a vuoto nel corso delle tre settimane di gara. Il ciclista abruzzese ha centrato il primo obiettivo, mentre il secondo è sfumato quando mancavano un paio di chilometri dal traguardo di Alleghe, dove è stato raggiunto e superato in salita dallo statunitense Sepp Kuss. L’alfiere della Lidl-Trek è passato in prima posizione sul Coi e sul... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giulio Ciccone furibondo: “Rubio non ha avuto rispetto, si è comportato da piccolo uomo”

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