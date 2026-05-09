La seconda tappa del Giro d’Italia numero 109 si è conclusa con la vittoria di Guillermo Thomas Silva in volata. Durante la giornata, il corridore ha battuto gli avversari nei primi metri finali. Nel frattempo, il ciclista che ha indossato la maglia rosa ha già dato segnali delle sue strategie per la corsa, mentre il suo rivale più vicino ha commentato la giornata definendola difficile.

La seconda tappa del Giro d’Italia numero 109 è stata conquistata in volata da Guillermo Thomas Silva. L’uruguaiano a sorpreso tutti sul traguardo di Veliko Tornovo, regalando al suo paese la prima affermazione nella corsa a tappe italiana e guadagnandosi la maglia rosa. Nello sprint il sudamericano dell’Astana è riuscito ad anticipare Florian Stork e Giulio Ciccone. L’italiano non regge il passo di Pellizzari e Vingegaard sull’ultima ascesa ma rimane comunque vicino negli ultimi chilometri. I tre davanti (compreso Van Eelvent) si studiano, rallentano, e l’abruzzese torna sotto sfruttando la spinta del gruppo. Riesce anche a partecipare alla volata finale, chiudendo comunque con un terzo posto che fa ben sperare.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giulio Ciccone: “È stata una giornataccia, Vingegaard ha già messo in chiaro le sue intenzioni”

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: Il sogno di una sfida Pellizzari contro Vingegaard, Milan per le volate e Ciccone per le salite: il Giro degli italiani

Guardiola non ha ancora comunicato le sue intenzioni ai vertici del City: potrebbe davvero lasciare ManchesterDopo un decennio di successi e trofei Pep Guardiola potrebbe davvero lasciare il Manchester City.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Giulio Ciccone: La condizione è buona. Punterò alle vittorie di tappa, avremo tante occasioni per provarci; Ciccone, avvicinamento rompicapo e un cerchio da chiudere; Giro d'Italia, Jonathan Milan e Giulio Ciccone protagonisti a Ravda; Ciccone: Vingegaard ha subito fatto vedere di voler far bene. Oggi è stata una giornataccia.

Giulio Ciccone: È stata una giornataccia, Vingegaard ha già messo in chiaro le sue intenzioniLa seconda tappa del Giro d'Italia numero 109 è stata conquistata in volata da Guillermo Thomas Silva. L'uruguaiano a sorpreso tutti sul traguardo di ... oasport.it

Giulio Ciccone: La condizione è buona. Punterò alle vittorie di tappa, avremo tante occasioni per provarciÈ sicuramente uno dei corridori più attesi alla partenza del Giro d'Italia che inizia domani. Giulio Ciccone si presenterà ai nastri di partenza con ... oasport.it

Guillermo Silva ha vinto la seconda tappa del Giro d'Italia, la Burgas-Veliko Tarnovo di 221 km, ed è la nuova maglia rosa. L'uruguaiano ha preceduto allo sprint il tedesco Florian Stork e l'azzurro Giulio Ciccone. EPA/Javier Lizon x.com