Un team di ingegneri Alfa Romeo ha concluso una sessione di test in pista con la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, versione limitata prodotta in soli dieci esemplari e già esauriti. La vettura, dedicata alla partnership con il team di vela Luna Rossa, ha affrontato prove su strada per verificare le prestazioni. La serie speciale combina elementi di design ispirati alla vela e tecnologie sportive avanzate. Tutti i modelli sono stati venduti prima della fine dei test.

La squadra di ingegneri Alfa Romeo ha da poco terminato un'intensa sessione di test in pista a bordo della Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, la nuova serie limitata realizzata in soli dieci esemplari nel mondo, già tutti venduti. Luogo dell'evento non poteva che essere il tracciato Alfa Romeo nel Proving Ground di Balocco, l'iconica pista che dal 1962 ha accolto lo sviluppo e la preparazione delle vetture del Biscione più prestazionali e quelle impegnate nelle competizioni di F1, DTM e Super Turismo. Non fa certo eccezione la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, che porta agli estremi quanto la Quadrifoglio di serie ha già saputo esprimere. La prima uscita ufficiale proprio nella tre giorni di regate nelle acque davanti a Cagliari dove la carovana che porterà alla primma America's Cup si è messa in movimento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giulia Quadrifoglio e Luna Rossa show italiano

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Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa walkaround

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