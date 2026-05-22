La pre regata di Cagliari, che anticipa l'America’s Cup 2027 prevista a Napoli, si è aperta con successo. La competizione si svolge in vista dell’evento principale e ha attirato l’attenzione degli appassionati di vela. La giornata ha visto la partecipazione di diverse imbarcazioni, tra cui Luna Rossa, che ha ottenuto un risultato positivo nella prima prova. L’attenzione è ora rivolta alle prossime sfide che si svolgeranno sul campo di regata.

E venne il giorno dei signori del vento. La pre regata di Cagliari con vista sull’America’s Cup 2027 che si terrà a Napoli taglia il suo nastro di partenza in una giornata in cui il sole si diverte a giocare a nascondino tra le nuove e il vento prende coraggio solo allontanandosi un po’ dalla costa. Gli 8 equipaggi delle 5 squadre in gara (Luna Rossa, New Zeland e GB1 hanno due barche a testa) sfilano a bordo dei velocissimi AC40 e dopo aver salutato i tifosi assiepati sui pontili del porto si avviano verso la linea di partenza della prima delle tre regate di flotta giornaliere previste dal programma. Lo spettacolo si sposta in mare e il punto di osservazione migliore per assistere alle virate a tutta velocità delle barche è uno dei tre ponti del mega yacht Christina O. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Luna Rossa, buona la prima: ma lo show è sul Christina O

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