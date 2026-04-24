Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Super Sport | quel piacere di guida tutto italiano

La nuova versione della Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Super Sport è stata presentata come un modello pensato per offrire un'esperienza di guida emozionante. Si tratta di un'auto che si distingue per le sue caratteristiche sportive e per le prestazioni elevate, confermate dai dati tecnici e dai test di prova pubblicati. La vettura è stata sviluppata con l'obiettivo di combinare il design italiano con prestazioni di alto livello, senza rinunciare al comfort.

Ci sono auto che nascono per essere perfette e altre che nascono per emozionare. La Giulia Quadrifoglio appartiene senza dubbio alla seconda categoria. A più di dieci anni dalla sua presentazione, questa versione Super Sport celebra un progetto che ha riportato Alfa Romeo al centro del mondo delle berline ad alte prestazioni. Limitata a soli 275 esemplari, è più di una serie speciale: è un addio annunciato al V6 biturbo e, forse, a un certo modo di intendere la guida. Dopo oltre 1.000 km tra città, autostrade e passi di montagna, è chiaro che questa non è solo un’auto veloce. È un’esperienza di guida, un “qualcosa” che ti entra dentro e non vuole più abbandonarti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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