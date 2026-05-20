Recentemente si sono diffuse voci su una possibile crisi tra i ballerini coinvolti, alimentate da alcune dichiarazioni e comportamenti pubblici. Si parla di un possibile allontanamento tra due di loro, mentre il terzo avrebbe mantenuto un atteggiamento distaccato. Inoltre, fonti vicine ai protagonisti riferiscono che i genitori di un bambino condiviso tra i ballerini sarebbero ormai separati. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su eventuali tensioni o sui dettagli della situazione.

Tra Marcello Sacchetta, Francesca Tocca e Giulia Pauselli c'è un triangolo in atto? In realtà pare che i genitori di Romeo siano diventati ex. Il bacio all’Eurovision tra Francesca Tocca e Marcello Sacchettaha acceso e scosso gli animi. E’ sembrato molto passionale e ciò ha aperto ad una serie di interrogativi: tra i due c’è qualcosa di più di una semplice amicizia? Se però Francesca è single,la situazione tra Marcello e Giulia Pauselli non è del tutto chiara.Infatti i due da un po’ non si vedono insieme sui social, però, hanno anche un bambino insieme. Risulta anche strano perché Marcello abbia scelto Francesca per questa esperienza lavorativa importante e non la sua compagna, anche lei ballerina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Marcello Sacchetta – Francesca Tocca – Giulia Pauselli: triangolo sì o no?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mentre Marcello bacia Francesca per lavoro, Giulia Pauselli resta in silenzio

Sullo stesso argomento

"Marcello Sacchetta, la storia d'amore con Giulia Pauselli è finita da mesi". Poi parlano persone vicine a Francesca ToccaGiulia Pauselli e Marcello Sacchetta non solo non sarebbero in crisi, ma non sarebbero più neanche una coppia.

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta: crisi per la coppia di Amici? Domande chiave Come hanno influenzato le carriere professionali il loro legame decennale? Perché la gestione della famiglia ha messo in crisi la...

Todaro, l’ex Francesca Tocca e Marcello Sacchetta stanno insieme: l’indizio prima della finale del GFVip x.com

Marcello Sacchetta e Francesca Tocca hanno un flirt in corso? Ecco la veritàNegli ultimi mesi si sono più volte rincorse le voci di una possibile crisi tra il ballerino e coreografo Marcello Sacchetta e l’ex allieva di Amici Giulia Pauselli, genitori del piccolo Romeo Maria. isaechia.it

Marcello Sacchetta, la storia d'amore con Giulia Pauselli è finita da mesi. Poi parlano persone vicine a Francesca ToccaGiulia Pauselli e Marcello Sacchetta non solo non sarebbero in crisi, ma non sarebbero più neanche una coppia. E da mesi. A lanciare l’indiscrezione è Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, dopo qua ... today.it