Marcello Sacchetta – Francesca Tocca – Giulia Pauselli | triangolo sì o no?
Recentemente si sono diffuse voci su una possibile crisi tra i ballerini coinvolti, alimentate da alcune dichiarazioni e comportamenti pubblici. Si parla di un possibile allontanamento tra due di loro, mentre il terzo avrebbe mantenuto un atteggiamento distaccato. Inoltre, fonti vicine ai protagonisti riferiscono che i genitori di un bambino condiviso tra i ballerini sarebbero ormai separati. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su eventuali tensioni o sui dettagli della situazione.
Tra Marcello Sacchetta, Francesca Tocca e Giulia Pauselli c'è un triangolo in atto? In realtà pare che i genitori di Romeo siano diventati ex. Il bacio all’Eurovision tra Francesca Tocca e Marcello Sacchettaha acceso e scosso gli animi. E’ sembrato molto passionale e ciò ha aperto ad una serie di interrogativi: tra i due c’è qualcosa di più di una semplice amicizia? Se però Francesca è single,la situazione tra Marcello e Giulia Pauselli non è del tutto chiara.Infatti i due da un po’ non si vedono insieme sui social, però, hanno anche un bambino insieme. Risulta anche strano perché Marcello abbia scelto Francesca per questa esperienza lavorativa importante e non la sua compagna, anche lei ballerina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Mentre Marcello bacia Francesca per lavoro, Giulia Pauselli resta in silenzio
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