Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta | crisi per la coppia di Amici

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, noti per aver partecipato a un talent show, sono una coppia che da oltre dieci anni ha condiviso sia la vita privata che le carriere nel mondo dello spettacolo. Recentemente, si è diffusa la notizia di una crisi all’interno della loro relazione, provocata da tensioni legate alla gestione della famiglia. La coppia ha lavorato entrambi nel settore dell’intrattenimento, e le difficoltà sembrano aver influenzato anche il loro percorso professionale.

? Domande chiave Come hanno influenzato le carriere professionali il loro legame decennale?. Perché la gestione della famiglia ha messo in crisi la coppia?. Quali sacrifici ha dovuto compiere Giulia per restare con Marcello?. Come cambierà il futuro del loro rapporto dopo la nascita di Romeo?.? In Breve Relazione iniziata nel 2013 tra le montagne svizzere durante un set Bollywood.. Trasferimento di Giulia a Parigi nel 2015 per lavorare al Crazy Horse.. Nascita del figlio Romeo Maria nell'agosto 2022 dopo la gravidanza del 2021.. Giulia è entrata nel corpo di ballo di Ciao Darwin nel 2017.. Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli affrontano una fase di profonda crisi sentimentale dopo anni trascorsi tra palcoscenici internazionali, impegni televisivi e la costruzione di una famiglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta Crisi durissima, lei chiede silenzio

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