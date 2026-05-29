giugliano tornano i miasmi esposto del comitato kosmos

Notizia in breve

A Giugliano, le segnalazioni di cattivi odori provenienti dall’area di Ponte Riccio sono riprese da alcune settimane. I cittadini hanno condiviso sui social network diverse testimonianze di miasmi persistenti. Un comitato locale ha diffuso un esposto per evidenziare il problema. Non sono state fornite informazioni sulle cause o sulle eventuali misure adottate per risolvere la situazione.