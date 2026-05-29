Giugliano Tornano i miasmi esposto del comitato Kosmos
A Giugliano, le segnalazioni di cattivi odori provenienti dall’area di Ponte Riccio sono riprese da alcune settimane. I cittadini hanno condiviso sui social network diverse testimonianze di miasmi persistenti. Un comitato locale ha diffuso un esposto per evidenziare il problema. Non sono state fornite informazioni sulle cause o sulle eventuali misure adottate per risolvere la situazione.
Torna l’allarme miasmi a Giugliano. Da settimane sui social network si moltiplicano le segnalazioni dei cittadini, che denunciano cattivi odori persistenti provenienti dall’area di Ponte Riccio. Un fenomeno che riporta alla memoria quanto accaduto anni fa, quando i miasmi rappresentavano una vera emergenza per l’intero territorio. Tra i residenti cresce la preoccupazione per i possibili effetti sulla salute. In molti lamentano nausea, mal di testa, irritazioni e difficoltà respiratorie, oltre ai continui disagi nella vita quotidiana.Sulla vicenda è intervenuto il Comitato Kosmos, che ha presentato un esposto alle autorità competenti chiedendo controlli urgenti e un monitoraggio costante dell’area per individuare le fonti delle emissioni odorigene. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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