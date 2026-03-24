Giugliano esposto di comitato | Discarica abusiva in corrispondenza di area di partecipata della Città Metropolitana

Da anteprima24.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un comitato di cittadini ha presentato un esposto alla Città Metropolitana di Napoli, al Comando della Polizia Metropolitana, al Comando Stazione Carabinieri e al sindaco di Giugliano. Nell’atto si segnala la presenza di una discarica abusiva vicino a un’area di proprietà della partecipata della città metropolitana. L’esposto è stato depositato da Kosmos-Ambiente e Salute.

Tempo di lettura: < 1 minuto Giugliano, esposto del comitato Kosmos-Ambiente e salute alla Città Metropolitana di Napoli, al Comando della Polizia Metropolitana, al Comando Stazione Carabinieri e al sindaco. Come specificato nell’atto, “ In data 16 marzo, presso l’area sita in Via Staffetta n. 42, località Lago Patria, in corrispondenza della cosiddetta “Sede Staffetta” della Armena Sviluppo S.p.A. (società della Città Metropolitana, ndr), è stata riscontrata la presenza del cancello di accesso completamente aperto e di una ingente quantità di rifiuti di varia natura abbandonati al suolo, in condizioni tali da configurare un potenziale rischio ambientale e sanitario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Giugliano, esposto di comitato: “Discarica abusiva in corrispondenza di area di partecipata della Città Metropolitana”

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