Giugliano esposto di comitato | Discarica abusiva in corrispondenza di area di partecipata della Città Metropolitana

Un comitato di cittadini ha presentato un esposto alla Città Metropolitana di Napoli, al Comando della Polizia Metropolitana, al Comando Stazione Carabinieri e al sindaco di Giugliano. Nell’atto si segnala la presenza di una discarica abusiva vicino a un’area di proprietà della partecipata della città metropolitana. L’esposto è stato depositato da Kosmos-Ambiente e Salute.

Tempo di lettura: < 1 minuto Giugliano, esposto del comitato Kosmos-Ambiente e salute alla Città Metropolitana di Napoli, al Comando della Polizia Metropolitana, al Comando Stazione Carabinieri e al sindaco. Come specificato nell’atto, “ In data 16 marzo, presso l’area sita in Via Staffetta n. 42, località Lago Patria, in corrispondenza della cosiddetta “Sede Staffetta” della Armena Sviluppo S.p.A. (società della Città Metropolitana, ndr), è stata riscontrata la presenza del cancello di accesso completamente aperto e di una ingente quantità di rifiuti di varia natura abbandonati al suolo, in condizioni tali da configurare un potenziale rischio ambientale e sanitario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giugliano, esposto di comitato: “Discarica abusiva in corrispondenza di area di partecipata della Città Metropolitana” Articoli correlati Scoperta discarica abusiva, sequestrata area di 12mila metri: due denunceLa Polizia Municipale di Capaccio Paestum ha portato a termine un’importante operazione che ha condotto al sequestro preventivo di un’area di 12. Leggi anche: Una discarica abusiva di fianco all'area ecologica di via Lazio