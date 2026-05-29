Da settimane i cittadini di Giugliano segnalano cattivi odori provenienti dall’area di Ponte Riccio. Questa mattina, il comitato Kosmos ha diffuso un nuovo esposto, evidenziando il ritorno dei miasmi. Le segnalazioni sui social network continuano a crescere, con residenti che si lamentano di un persistente odore sgradevole. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata dalle autorità competenti.

Torna l’allarme miasmi a Giugliano. Da settimane sui social network si moltiplicano le segnalazioni dei cittadini, che denunciano cattivi odori persistenti provenienti dall’area di Ponte Riccio. Un fenomeno che riporta alla memoria quanto accaduto anni fa, quando i miasmi rappresentavano una vera emergenza per l’intero territorio. Tra i residenti cresce la preoccupazione per i possibili effetti sulla salute. In molti lamentano nausea, mal di testa, irritazioni e difficoltà respiratorie, oltre ai continui disagi nella vita quotidiana.Sulla vicenda è intervenuto il Comitato Kosmos, che ha presentato un esposto alle autorità competenti chiedendo controlli urgenti e un monitoraggio costante dell’area per individuare le fonti delle emissioni odorigene. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Tornano i miasmi, esposto del comitato Kosmos

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