I Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Radiomobile di Paternò hanno arrestato un uomo di 48 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Durante un controllo, i militari hanno trovato droga all’interno dell’abitazione dell’uomo, che si trovava agli arresti domiciliari. L’operazione si è conclusa con la presa in custodia del soggetto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Fermato un uomo già ai domiciliari per spaccio. I Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Radiomobile di Paternò, in provincia di Catania, hanno arrestato un pregiudicato di 48 anni con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per lo stesso tipo di reato, circostanza che ha spinto i militari a intensificare i controlli nei suoi confronti. Il controllo dei militari nell’abitazione. Sospettando che il 48enne continuasse a detenere droga e a portare avanti l’attività di spaccio nonostante i domiciliari, i Carabinieri si sono presentati nel primo pomeriggio alla porta della sua abitazione per effettuare una verifica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Paternò, ai domiciliari con droga in casa: arrestato un 48enne dai Carabinieri

Articoli correlati

Mugnano, 14 chili di droga in casa di un sorvegliato speciale: 48enne arrestato dai CarabinieriUn ingente carico di droga è stato scoperto dai Carabinieri all’interno dell’abitazione di un sorvegliato speciale a Mugnano.

Ingerisce un panetto di droga davanti ai carabinieri a Padova, poi scatta la colluttazione: 48enne arrestatoEseguito a Padova un arresto per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Una raccolta di contenuti su Paternò ai domiciliari con droga in...

Temi più discussi: Paternò, la Polstrada arresta il conducente di un’auto, aveva 400 grammi di hashish e telefonini; Paternò, sull’A19 con 4 panetti di hashish e 8 telefoni in auto: arrestato un corriere; Belpasso, Caputo rinnova la giunta: Nuova squadra per dare risposte alla città.

Ai domiciliari con la droga. Torna in carcereIl 12 novembre ha patteggiato quasi 5 anni di carcere per tentato omicidio, per il quale si trova ai domiciliari. Federico Andrea Birgaoanu, 21 anni residente a Cantù, è finito nuovamente in carcere, ... ilgiorno.it

Ai domiciliari per spaccio, trovato con 3,5 chilogrammi di drogaEra ai domiciliari ma questo non gli impediva di continuare l'attività per cui era sottoposto alla misura restrittiva: con questa accusa la polizia ha arrestato a Gravere, nel torinese, un uomo di ... ansa.it

Video Star. . Paternò: importante incontro questa mattina nell’Istituto Comprensivo “G.B. Nicolosi” per parlare contro la violenza di genere. Qualificati relatori hanno parlato con gli studenti che hanno partecipato con interesse - facebook.com facebook