Avellino arrestato 60enne ai domiciliari | scoperti cocaina crack e 8mila euro in contanti

Un uomo di 60 anni è stato arrestato ai domiciliari ad Avellino dopo che i Carabinieri hanno trovato in casa cocaina, crack e 8.000 euro in contanti. L’operazione fa parte di un’attività di controllo e repressione dei reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dalle forze dell’ordine nella provincia. Nessun dettaglio sui procedimenti legali successivi.

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. I fatti si sono verificati nel corso del fine settimana. I militari dell’Arma, dopo aver controllato nei pressi dell’abitazione dell’uomo — già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari — alcune persone dedite al consumo di sostanze stupefacenti, con il supporto delle unità cinofile del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno hanno proceduto alla perquisizione domiciliare. All’esito dell’attività sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro cocaina e crack per un peso complessivo di circa 25 grammi, in parte già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio, circa 8. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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