I giudici di pace sono in sciopero, motivato da ferie non riconosciute, malattie e altre rivendicazioni, alcune già avanzate in passato. La protesta si sta svolgendo in diverse aree, con alcune richieste ancora senza risposta. La situazione si protrae da settimane e coinvolge vari uffici giudiziari. Le parti coinvolte stanno discutendo per trovare una soluzione, anche se al momento nessun accordo è stato raggiunto.

Roma, 29 maggio 2026 – I giudici di pace ancora sulle barricate (ma sullo sfondo s’intravede una soluzione). Premette Luigi Vingiani, avvocato e segretario nazionale Confederazione giudici di pace: “Stiamo facendo una serie di cause in tutti i tribunali italiani al Consiglio di Stato, alla Corte di giustizia e alla Corte costituzionale ”. La stessa che con la sentenza 71 del 12 maggio 2026 ha di fatto considerato legittime le richieste della categoria. Che cosa chiede la magistratura onoraria. Ma che cosa chiede la categoria? In sintesi, un riconoscimento dei diritti, anche pregressi: previdenza, ferie retribuite e assistenza. Insomma, forti di quell’ultima pronuncia della Corte Costituzionale, i giudici di pace presentano la lista delle rivendicazioni e mettono in fila “copertura previdenziale, maternità, malattia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giudici di pace: dalle ferie alla malattia ecco l’elenco delle rivendicazioni (anche pregresse)

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Temi più discussi: Il Consiglio di Stato ha riconosciuto ferie, Tfr e contributi ai giudici di pace cessati per la primazia del diritto UE; Giudici onorari nel processo penale: nessuna nullità per i procedimenti non a citazione diretta; Giudici di Pace di Afragola e Marano trasferiti ad Aversa: allarme sull’organico degli uffici; L'avvocato pescarese Arianna Di Pietro premiata ai Le Fonti Awards come Avvocato dell’Anno.

Io ho scritto : Rilassati e mettiti il cuore in pace,tanto i giudici giudicheranno il reato non il colore della pelle di chi l'ha commesso. Si chiama LEGGE e tu Staremo a vedere, Ma dei giudice che cantano bella ciao in fido davvero poco .. Che c'entra BELLA CIA x.com

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