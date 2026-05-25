Elezioni amministrative | seconda giornata di votazione anche nei 54 Comuni pugliesi ELENCO Dalle 15 lo scrutinio

Oggi si svolge la seconda giornata di votazioni in 54 Comuni della Puglia. Le urne sono rimaste aperte dalle 7 alle 15, con lo scrutinio che è iniziato subito dopo la chiusura. Sono coinvolti cittadini di molte località della regione, che hanno espresso le loro preferenze per le amministrazioni comunali. La consultazione si svolge in modo regolare, senza segnalazioni di problemi o irregolarità fino a questo momento.

Si vota anche oggi, dalle 7 alle 15. A sefui9lo scrutinio. Tratto da tuttitalia.it: Città metropolitana di Bari Bitetto Capurso Conversano Corato Grumo Appula Locorotondo Modugno Molfetta Palo del Colle Provincia di Barletta-Andria-Trani Andria Minervino Murge Trani Provincia di Brindisi Ceglie Messapica Latiano Mesagne San Vito dei Normanni Torchiarolo Provincia di Foggia Accadia Cagnano Varano Candela Casalvecchio di Puglia Lucera Mattinata Monteleone di Puglia Ordona Rocchetta Sant'Antonio San Giovanni Rotondo Serracapriola Provincia di Lecce Arnesano Calimera Caprarica di Lecce Casarano Castro Corigliano... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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