Primo maggio di festa e rivendicazioni | ecco tutti gli appuntamenti in provincia

Per il Primo maggio, diverse manifestazioni e iniziative sono in programma in tutta la provincia. Nei giorni precedenti, i rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali hanno incontrato il sindaco e il presidente della Provincia per discutere delle questioni legate al mondo del lavoro. Questi incontri hanno visto la partecipazione di figure istituzionali e sindacali, focalizzandosi su temi di interesse condiviso e sulle rivendicazioni in vista delle celebrazioni della festa dei lavoratori.

In vista del Primo maggio le organizzazioni sindacali si mobilitano e nei giorni scorsi, Cgil, Cisl e Uil del territorio ravennate hanno incontrato il sindaco Alessandro Barattoni e la presidente della Provincia, Valentina Palli, per un confronto diretto sui temi del lavoro, terreno comune di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Festa dei Lavoratori, tutti gli appuntamenti del 1 Maggio a Modena e provincia"Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale" è il tema della Festa... 8 marzo: tutti gli appuntamenti per la festa della donna a Bologna e provinciaBologna, 7 marzo 2026 – In occasione della Giornata internazionale della donna, si moltiplicano le iniziative culturali e di sensibilizzazione,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Festa del lavoro 1 maggio: significato e storia della festa dei lavoratori; Cosa fare il 1 maggio a Roma: tutti gli eventi da non perdere in città; Il weekend del Primo Maggio a Riccione: i sapori sul mare, l’artigianato, le mostre d’autore e la Cycling Fest con la Granfondo; Primo maggio a Isola del Liri, musica e non solo. Firenze e in Toscana, cosa fare il 1° maggio: eventi e concerti per la Festa dei lavoratoriIl Primo Maggio, la Festa dei Lavoratori, si trascorre in Toscana a ritmo di musica ma anche passeggiando tra arte e natura, degustando prodotti tipici: ecco la nostra guida ... corrierefiorentino.corriere.it Festa del Lavoro, eventi e manifestazioni in programma in tutta Italia il Primo maggioLeggi su Sky TG24 l'articolo Festa del Lavoro, eventi e manifestazioni in programma in tutta Italia il Primo maggio ... tg24.sky.it Primo Maggio tra le bellezze e picnic: dall'Eremo di Santa Caterina del Sasso al Monastero di Torba - facebook.com facebook Primo Maggio, a Bologna in piazza contro il lavoro povero: “E’ come un’epidemia” x.com